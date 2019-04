Il padre Giuseppe, 78 anni, è stato trovato nella casa di via Catanzaro morto: aveva il cranio spaccato. Una frattura troppo estesa forse per essere compatibile con un semplice scivolone dovuto a una perdita di equilibrio. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti Loredana al culmine della lite scoppiata ieri pomeriggio avrebbe spinto papà Giuseppe che sarebbe caduto e avrebbe sbattuto violentemente contro un sanitario del bagno.Un via vai di carabinieri e militare della Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi. Infine, dopo che il medico legale ha terminato la primissima ispezione cadaverica, è arrivato il carro funebre per trasferire il corpo del 78enne in obitorio. Dove si svolgerà l'autopsia disposta dalla pm Valentina Botti, che ieri sera ha firmato il decreto di fermo spiccato al termine dell'interrogatorio della 38enne. Che forse soffrirebbe di disturbi mentali. Resta ancora da capire cosa abbia fatto esplodere la rabbia: il motivo dell'alterco finito nel sangue.. La perdita del marito. E la figlia ammanettata e portata in carcere. Un calvario di vedova e madre.