È questo il bilancio del violento scontro tra due auto avvenuto questo pomeriggio nella pericolosa Catania-Gela. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30 all'altezza dello svincolo di Scordia. Per diverse ore il tratto stradale è stato chiuso per permettere di rimuovere i due mezzi coinvolti nel sinistro e per le operazioni di soccorso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Palagonia.