Lo ha nominato il commissario regionale degli azzurri, Gianfranco Miccichè, di concerto col presidente Berlusconi, precisando che "solo chi conosce benissimo il territorio catanese può ricoprire questo incarico, soprattutto in vista della prossima competizione elettorale".un compito che intendiamo svolgere con equilibrio e con l'intento di indirizzare il partito in un virtuoso percorso di crescita. Forza Italia rimane, sia a Catania che nel resto della Sicilia, l’architrave del centrodestra”. Il deputato regionale Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture, commenta così la sua designazione. “La campagna elettorale per le Europee coincide con una delicata fase di transizione per il movimento – ha aggiunto Falcone – una fase che porterà nuove opportunità per Forza Italia, nell'ottica di un allargamento ancorato ai valori di sempre del partito e al modello del buongoverno”.