L'ispezione esterna del cadavere, eseguita dal medico legale Giuseppe Ragazzi, non ha evidenziato lesioni esterne evidenti, neppure la frattura del cranio come si era appreso in un primo momento. L'ipotesi maggiormente accreditata, in attesa dell'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni e che accerterà l'esistenza di eventuali lesioni esterne, è che l'uomo sia morto durante una lite con la figlia per un infarto al miocardio. (ANSA).