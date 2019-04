Personale della Squadra di polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera in servizio presso il porto di Catania, a seguito di un’attività di indagine, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania un cittadino extracomunitario K. R. di anni 35 responsabile di furto aggravato per aver, nella notte dello scorso 22 marzo, perpetrato un furto di denaro ed altra merce, all’interno di un’attività commerciale sita nel porto di Catania. Il personale attraverso accurate indagini supportate dall’accurata visione delle immagini di telecamere di sicurezza e anche grazie alla pregressa conoscenza del tessuto criminale orbitante all’interno del porto, riusciva ad identificare l’autore del reato deferendolo all’ Autorità Giudiziaria in stato di libertà.