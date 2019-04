I carabinieri, questo pomeriggio alle 16,30, sono intervenuti dopo una chiamata al 112 in un'abitazione di via Catanzaro. Appena entrati in casa si sono trovati davanti al corpo senza vita di Giuseppe Ciancitto, 78 anni, con la testa spaccata. Il medico legale, da una primissima ispezione cadaverica, ha parlato di una vistosa frattura al cranio. Le indagini si stono subito concentrate nell'ambito familiare.Al termine dell'interrogatorio, la pm Valentina Botti ha emesso - come si legge in una agenzia Ansa - un decreto di fermo a carico della 38enne per omicidio preterintenzionale. Fermo che ancora non è stato eseguito. Tra padre e figlia sarebbe scoppiato un alterco, che i militari insieme alla scientifica, hanno ricostruito. Ciancitto sarebbe stato spinto e nella caduta sarebbe andato a sbattere contro un sanitario del bagno. L'uomo, inoltre, avrebbe avuto un infarto al miocardio. Ma sarà l'autopsia a chiarire questo ulteriore aspetto.