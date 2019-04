I carabinieri, questo pomeriggio alle 16,30, sono intervenuti dopo una chiamata al 112 in un'abitazione di via Catanzaro. Appena entrati in casa si sono trovati davanti al corpo senza vita di Giuseppe Ciancitto, 78 anni, con la testa spaccata. Il medico legale, da una primissima ispezione cadaverica, ha parlato di una vistosa frattura al cranio. La Procura ha aperto un'inchiesta. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Paternò si stanno concentrando nell'ambito familiare.