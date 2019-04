I quattro sono responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile e il Commissariato di Polizia di Stato di Adrano, nell’ambito delle attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nel rione Cappelloni del comune di Adrano (CT), ha proceduto al controllo di un’autovettura Smart fortwo con a bordo Agatino Lo Cicero e Stefano Brugali, i quali erano stati visti uscire da una casa terrana, luogo di residenza di Nicola Gennaro. Ad esito di perquisizione eseguita all’interno dell’autovettura, è stata rinvenuta e sequestrata una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 523 circa. Nel prosieguo dell’attività, è stata eseguita una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione di Nicola Gennaro, il quale nella circostanza era in compagnia di Carmelo Imbarrato.una busta contenente cocaina del peso complessivo di grammi 53 e un panetto della medesima sostanza del peso di grammi 470, nonché un bilancino di precisione e una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di Carmelo Imbarrato ha consentito di rinvenire e sequestrare gr.3 circa di cocaina e una busta in cellophane contenente grammo 462 circa di marijuana. Espletate le formalità di rito, i predetti sono stati associati presso la casa circondariale di Catania, piazza Lanza.