Le maestranze in questi giorni hanno atteso l’auspicato incontro con l’assessore regionale Sandro Pappalardo e i vertici Regionali. Una riunione per discutere dei bilanci del Bellini e della, famosa, programmazione annuale. Nessun incontro e nemmeno il finanziamento derivato dal collegato alla finanziaria.La Regione ha tagliato i fondi al Bellini per 1,8 milioni di euro lasciando al teatro lirico una somma vicina agli 8 milioni di euro. Somma del tutto insufficiente per la sopravvivenza del teatro catanese.Uno scenario che ha visto anche le carenze di organico all’interno dell’istituzione lirica catanese. Sono 210 i posti non occupati al momento. Gli appelli rivolti al Presidente Nello Musumeci e all’assessore Sandro Pappalardo da parte dei lavoratori sono stati sempre più insistenti. Qualche giorno la protesta da parte dei precari storici del Bellini, altro nodo da sciogliere, ma mai risolto.Discorso uguale anche per i precari storici. Il loro portavoce e rappresentante sindacale Antonio Santonocito, segretario regionale dello Snalv Confsal interviene sui mancati incontri promessi durante l’occupazione, pacifica, degli uffici amministrativi del teatro San Giorgi. “Non ci sono soluzioni, l’assessore Pappalardo aveva promesso contratti a tempo indeterminato, a tutti, fino a dicembre – dichiara Santonocito – purtroppo la copertura arriva solo fino ad aprile. Tra pochi giorni i contratti scadranno e fino a ora ci sono stati solo annunci. Non si conoscono cifre e nemmeno l’incontro, auspicato dai sindacati, con il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è mai avvenuto”.a meno di riscontri e incontri, porterà all’attuazione di “forme di protesta eclatanti”. Così dicono alcuni dei lavoratori del teatro Vincenzo Bellini di Catania.