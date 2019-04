5° meeting internazionale “Quality in Healthcare and Patient Safety”.

presso la Torre Biologica dell’Università degli Studi di Catania,, è organizzato dalla Unità Operativa Qualità e Rischio Clinico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico- Vittorio Emanuele” e dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) dell’Università degli Studi di Catania., avrà quale tema il miglioramento dell’assistenza sanitaria alla luce delle più recenti ed innovativi modelli organizzativi.In particolare, grazie all’intervento di esperti nazionali ed internazionali, ci si confronterà sull’applicazione della metodologia lean nelle organizzazioni sanitarie., nella gestione dei processi, si pone l’obiettivo di identificare ed eliminare i fattori di diseconomia che costituiscono ostacolo alla creazione del valore. La metodologia prevede l’utilizzo di tecniche e strumenti per l’analisi ed il miglioramento dei processi per definire quali attività determinano un valore aggiunto, in particolare dal punto di vista del paziente, con un positivo impatto sull’esito dei processi di lavoro, sugli esiti clinici, sulla soddisfazione di utenti ed operatori, oltre a determinare una maggiore efficienza nella allocazione delle risorse.e finalizzata a promuovere la cultura dell’accoglienza, verranno premiati gli infermieri dell’AOU di Catania:dell’U.O. di Cardiologia,dell’U.O di Chirurgia Vascolare ed. 1,dell’U.O. Clinica Neurologica,dell’U.O. Neurochirurgia,dell’U.O di I Chirurgia,dell’U.O. Clinica Chirurgica, indicati dai pazienti quali infermieri che nel corso del ricovero sono stati di maggiore sostegno e si sono distinti nello stabilire una relazione efficace.Al meeting interverranno, Assessore Regionale della Salute,il prof.Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania,presidente dell’Ordine Professionale Infermieri della Provincia di Catania,professore ordinario di tecnologie e sistemi di lavorazione del Politecnico di Milano,professore ordinario di tecnologie e sistemi di lavorazione dell’Università degli Studi di Catania,professore associato di ingegneria dell’Università degli Studi di Catania,, CEO della Società Internazionale per la Qualità dell’Assistenza,, direttore di ricerca e professore di implementazione e valutazione del miglioramento dell'assistenza sanitaria presso il Karolinska Institute di Stoccolma, edprofessore associato presso la SDA Bocconi., parteciperanno qualificati professionisti della sanità siciliana, che, alla luce delle proprie esperienze cliniche e gestionali, si confronteranno sui temi del meeting con gli ospiti nazionali e internazionali., responsabile del pronto soccorso del PO Ingrassia di Palermo,infermieri dell’ARNAS Garibaldi di Catania,, direttore MCAU dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani,dirigente medico del servizio di Patologia Clinica dell’AOU di Catania,dirigente medico della MCAU dell’AOU di Catania,infermieri dell’AOU di Catania presenteranno delle comunicazioni relative a progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza realizzati negli ospedali di appartenenza.