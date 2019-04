La decorsa notte, un uomo di 33 anni, Salvatore Caruso, è stato arrestato per tentato furto aggravato di autovettura, una lancia Y parcheggiata, in quanto sorpreso e trovato in possesso di una chiave adulterina e di un computer elettronico utilizzato per avviare le autovetture munite di codice di blocco. Il malfattore, prima di essere fermato, ha provato a dileguarsi ma il tentativo è stato vano in quanto prontamente bloccato e arrestato. La vittima del tentato furto ha sporto denuncia evidenziando la manomissione della serratura dello sportello lato guida.