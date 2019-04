Pizzo e minacce ai commercianti:

Davanti al gup di Catania Stefano Montoneri i difensori di fiducia Ernesto Pino e Junio Celesti hanno chiesto in prima battuta il giudizio abbreviato condizionato all'esame delle persone offese. Ma l'istanza è stata rigettata dal giudice. Il 39enne, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco del clan Brunetto, articolazione nell'area ionica della famiglia Santapaola – Ercolano, è accusato di aver tentato di imporre nuovamente, dopo un lungo periodo detentivo, la “legge” del pizzo. Presenti in aula entrambi i pubblici ministeri titolari delle indagini, Giuseppe Sturiale e Alessia Minicò. L'8 luglio, data fissata per la prossima udienza, previste requisitoria e arringhe.Due commercianti di Fiumefreddo di Sicilia sarebbero le vittime dei tentativi di estorsione compiuti da Francesco Faranda. Il 39enne, all'epoca sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avrebbe tentato di ottenere un'automobile ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al valore di mercato. Ma il rivenditore si sarebbe rifiutato di cedere la vettura a soli 1000 euro. Da quel momento sarebbero iniziate le pesanti minacce rivolte al commerciante ed alla sua famiglia. “Soldi non c'è n'è. Ora ti dico una cosa, tu mi porti la macchina a casa di mafia senza soldi e con le scuse! E se mi denunci ti taglio la testa a te e ai tuoi figli!”. Queste le parole che sarebbero state rivolte dal pluripregiudicato. Due giorni dopo ignoti malviventi danno alle fiamme un autocarro Iveco di proprietà del commerciante. Per l'accusa non ci sarebbero dubbi. Si sarebbe trattato di un atto di ritorsione ordito dal Faranda per punire la vittima. Il titolare di un altra attività commerciale del comune ionico avrebbe subito reiterate minacce di morte dopo essersi rifiutato di consegnare a Faranda somme di denaro. Per evitare conseguenze il padre della vittima avrebbe consentito al pluripregiudicato di prelevare gratuitamente della merce dal negozio. Dall'attività investigativa condotta dai carabinieri di Fiumefreddo emergerebbe come l'imputato avesse riconquistato in breve tempo il ruolo all'interno della criminalità organizzata locale. Commercianti e cittadini si sarebbero rivolti a lui per dirimere dissidi o per chiedere protezione in vista dell'apertura di un nuovo punto vendita.