CATANIA - Humanitas Centro Catanese di Oncologia, ha aderito all’(H)Open Week Bollini Rosa – Ospedali a porte aperte, in occasione della 4° edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna istituita nel 2016 dal Ministero della Salute e promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA).Sabato 13 aprile, infatti, presso il poliambulatorio Humanitas Medical Care di Catania si è svolta anche quest’anno la consueta giornata di offerta alle donne di servizi gratuiti sia clinici che diagnostici ed informativi; un progetto che ha visto la partecipazione di numerose donne nella fascia d’età 25-60 anni a cui le professioniste Humanitas CCO coinvolte hanno avuto l’opportunità di spiegare anche l’importanza della diagnosi precoce come strumento efficace nella lotta alle maggiori patologie femminili.Soddisfatte le pazienti che hanno partecipato al progetto, auspicando che iniziative così importanti possano diffondersi sul territorio.Le aree specialistiche coinvolte hanno riguardato la senologia (visita con ecografia), ginecologia (visita con PAP-test), nutrizione (visita); visita di controllo ed esame diagnostico della tiroide. Al femminile il team di Humanitas CCO, composto dalle dottoresse Sabrina Contarino (radiologo), Serena Cubisino (biologo), Mariagloria Marino (chirurgo generale), Nicola Musmeci (chirurgo generale), Claudia Randazzo (ginecologo) e Roberta Rindone (radiologo). “Oggigiorno, le pazienti giungono a visita ben informate sul tema della prevenzione – racconta la dott.ssa Mariagloria Marino, specialista in Chirurgia Generale - e questo stimola noi sanitari verso un costante aggiornamento su nuove metodiche e protocolli diagnostico-terapeutici, a garanzia di un’assistenza completa”.