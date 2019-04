che lo stesso non nega, anzi tenta di spiegare, evidenziando come la questione non sia affatto di poso conto. "Occorre riflettere - afferma. Oggi siamo noi la classe dirigente di questo partito e mi chiedo quale possa essere l'alternativa. Fratelli d'Italia? La Lega?" - si chiede.Pogliese, "quello che dice è vero e nessuno lo può nascondere - ammette - ma la scelta di andare via da Forza Italia non può essere legata alla mancata candidatura di Giovanni La Via, che è un buon amministratore, è stato un ottimo eurodeputato, ma non fa parte del nostro gruppo. Certo, non sono per restare e subire - chiosa il sindaco Puglisi - ma credo occorra una scelta più meditata. Stamattina ho incontrato l'assessore Falcone e altri politici che sono i miei riferimenti, e vedremo cosa fare. Mi prendo 48 ore di tempo - conclude - per fare la scelta che possa essere migliore per la Sicilia".