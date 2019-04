, 26° appuntamento stagionale di Friday, la super festa del venerdì a Catania. In teatro, dalle 22.30 in poi, suonerà la Rigano Band.sono i protagonisti di questa rodata formazione live dall’anima musicale impregnata di sole e di mare, dedita a rivisitare le grandi canzoni italiane con arrangiamenti intrisi di soul, reggae, bossa e melodia mediterranea. La passione per la musica pop ha portato Rigano a suonare nelle band di alcuni cantautori italiani già affermati, tra cui Franco Fasano e Mario Venuti; con quest’ultimo e Kaballà, ha realizzato nel 2002 il singolo “Non è la mela”.del venerdì. Questa settimana alla consolle Frea Gerbò, Fabio Vitale, e Maria Grazia Vinciguerra, con AndreaS and the Bunnies a condurre lo show alla voce e alle coreografie. In Birreria le selezioni sono quelle di Antonio Oliva e Fabrizio Serio.