Già nell’ottobre 2018 la senatrice aveva presentato una interrogazione in merito alla realizzazione di una scuola elementare a Tremestieri Etneo nei pressi di una presunta faglia sismogenetica attiva. Nonostante le richieste di chiarimenti la situazione non si è ancora ben delineata e l’unica risposta pervenuta alla senatrice è stata quella della protezione civile che ha iniziato a mettere in campo degli accertamenti.la sicurezza dello stabile, un operatore ha perso l’equilibrio è caduto dalla scala colpendo alcuni alunni. “Quella di Tremestieri Etneo e della scuola Madre Teresa di Calcutta è una situazione che va immediatamente verificata. In gioco c’è la sicurezza degli alunni e del personale dell’istituto”, ha detto la senatrice. “La costruzione del plesso scolastico va verificata così come va verificata se vi sia in zona una faglia sismica attiva. Occorre fare chiarezza e con urgenza. Un paio di mesi fa mi ero recata in visita ispettiva, insieme ai colleghi parlamentari Simona Suriano e Luciano Cantone, nell’istituto per monitorarne le condizioni ma la dirigente, in maniera inspiegabile, ci ha negato l’ingresso. A seguito delle mie segnalazioni la protezione civile nazionale sta effettuando un monitoraggio attraverso l’installazione di alcuni sensori sismici”, ha proseguito Tiziana Drago. Purtroppo un operatore, durante questa manovra, è caduto da una scala e ha travolto tre bambini che sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. Un altro ed ennesimo fatto grave. Le condizioni della struttura non lasciano tranquilli genitori e alunni e quindi ho chiesto al ministro competente una immediata verifica delle condizioni dell’istituto. Occorre capire se sia necessario un trasferimento degli alunni in un’altra struttura sicura e occorre capire anche se i controlli effettuati sono avvenuti in maniera conforme e rispettando tutti i requisiti previsti. Appare strano come siano avvenuti in orario scolastico. Inoltre intendo sapere se risultino accertamenti in corso relativi alla progettazione e all'approvazione all’edificazione della scuola elementare. Urgono chiarimenti per la sicurezza dei nostri ragazzi”.