E’ terminata da poco la riunione al Mise per fare il punto sullo stato dell’arte della vertenza Tecnis. E le novità non fanno ben sperare le sigle sindacali. Il nocciolo del vertice è una sorta di nulla di fatto: il 29 aprile sarà riaperto il bando alle aziende che avevano partecipato per acquisire il colosso catanese e ripresentare le loro offerte. Una notizia che desta preoccupazione tra lavoratori e sindacati (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) che a Catania si sono dati davanti la Prefettura per fare sentire la loro voce ed esprimere preoccupazione per il percorso a singhiozzo relativo alle trattative di vendita. Sotto la lente di ingrandimento c’è lo stop e il tramonto della trattativa con Pessina Costruzioni, azienda che aveva avanzato la propria candidatura e proposto di acquistare in blocco tutte le attività. Anche il percorso di aggiudicazione provvisoria al secondo offerente, “Arechi e D’Agostino” si è arenata.Catania inclusa: sono a rischio il completamento dell’ospedale San Marco, il futuro della tratta metro Cibali e i posti di lavoro dei dipendenti della sede centrale di Tecnis. A questa lista si aggiungono le ricadute sull’ indotto, la tenuta delle aziende subappaltatrici e dei fornitori e il posto di lavoro degli operai impiegati nei cantieri. Adesso arriva la riapertura del bando. E i commenti a caldo fotografano tutta la preoccupazione del caso. “Le notizie non sono positive, non ci sono tempi certi: continueremo la nostra mobilitazione”, spiega il sindacalista della Cgil Giovanni Pistorio. La delegazione catanese è ancora in attesa di incontrare il Prefetto per fare il punto sullo stato dell’arte della vertenza. Pistorio non nasconde una certa delusione per “l’assenza delle istituzioni locali”. “A parte la Regione, che pure ha spazi limitati di manovra, registriamo l’assenza e un complessivo disimpegno da parte del Comune e della deputazione catanese”, commenta invitando la città alla mobilitazione.