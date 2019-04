Insistere su questa politica del personale, respingere richieste e soluzioni proposte dal sindacato, è inaccettabile per Uil e Uilm. Abbiamo quindi proclamato sciopero dal 18 al 20 aprile, articolato per turni”.insieme con il segretario territoriale Uilm Giuseppe Caramanna, che aggiungono: “Nessuna esigenza produttiva, esposta dai vertici aziendali, può giustificare il rifiuto di trasferire quei lavoratori di cui siano state certificate gravi patologie da enti pubblici. Questa, comunque, è solo un’evidenza della scarsa attenzione del management locale di Stm per salute e sicurezza del personale. È eloquente il fatto che nel modulo M5 la realizzazione della nuova postazione infermieristica sia stata rinviata: era stata prevista per quest’anno, forse si farà il prossimo. La Uilm, che denuncia “con preoccupazione le tante promesse non mantenute in materia di qualità del lavoro e tutela dei lavoratori nella Stm di Catania”, ha dunque indetto uno sciopero che avrà inizio giovedì 18 con la protesta del personale “Squadra D” e si concluderà sabato 20 con le “Squadre A e C”.– dopo quella di gennaio dello scorso anno – ha riconosciuto il diritto dei dipendenti Stm a percepire la maggiorazione per le indennità della mezzora mensa non pagata dall'azienda. Il giudice, nell’ultima pronuncia, ha stabilito il pagamento di circa 4 mila euro in favore di ciascun ricorrente per il periodo 2007-2017. “Dispiace dover esclamare: l’avevamo detto!”, commentano Spampinato e Caramanna ricordando “la provocatoria risposta del Capo del Personale che aveva sfidato le organizzazioni sindacali invitandole a presentare milleduecento ingiunzioni di pagamento, solo per far valere quanto espressamente previsto dal contratto nazionale di lavoro”. “Restano adesso l’amarezza e lo sconcerto – concludono i rappresentanti Uilm – per l’atteggiamento di chiusura della direzione aziendale che, malgrado le decisioni della magistratura, s’è irrigidita nella propria condotta. Motivo in più per invitare tutti i turnisti a far valere i propri diritti aderendo alle vertenze già presentate dai legali dell’organizzazione sindacale”.