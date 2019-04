ai pazienti non acuti che al momento si rivolgono ai pronto soccorso cittadini. Ad avanzarla Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, in occasione del consiglio territoriale della Fnp Pensionati Cisl di Catania che si è tenuto oggi alla presenza di Loreno Coli, segretario nazionale della Fnp., ma anche sulle importanti infrastrutture da realizzare a Catania – spiega Attanasio – in un momento in cui questi tre temi sono all’ordine del giorno ma per motivi contrastanti». «A parte la seppur importante e parziale apertura dell’ospedale San Marco a Librino – aggiunge – sulla sanità territoriale a Catania poco si è fatto: mancano del tutto i PTA ai quali potrebbero rivolgersi tutti i pazienti non acuti che oggi sono costretti ad andare ai pronto soccorso, con tutti i disagi per utenza acuta e operatori che tutto ciò comporta: aumento delle attese, eccesso di carichi sul personale medico e paramedico, clima teso»., hanno le strutture e le attrezzature adeguate perché un presidio di sanità pubblica sia al servizio del territorio e dei quartieri più popolosi. Sollecitiamo l’Asp di Catania a verificare se sussistono le condizioni perché si possa procedere in tale direzione, limitando così anche le migrazioni dei pazienti verso la sanità privata».dalle liste e dai tempi d’attesa delle strutture sanitarie in cui l’utenza è al 60 percento formata da ultra65enni. «I pazienti anziani - sottolinea - sono quelli che che patiscono più di tutti i disagi della sanità isolana, con le file ai pronto soccorso e il pagamento dei super ticket».“Quota 100” che a Catania vede un primo totale di 2663 richieste. «La maggior parte delle quali – sottolineano Attanasio e Lombardo – provenienti proprio dalla sanità pubblica, che provocherà carenze di organico tra medici e infermieri che difficilmente nel breve termine potranno essere compensate dagli annunciati concorsi».del governo nazionale. «Con un decreto sblocca cantieri ancora bloccato – afferma Attanasio – e con un Patto per Catania della cui cabina di regia il Comune non parla teniamo che molte opere non potranno essere né completate né tanto meno avviate, con pesanti ripercussioni sul piano occupazionale che già scontano la crisi dei grandi gruppi come la CMC e la Tecnis. Una crisi, quest'ultima, che domani vedrà manifestare davanti alla Prefettura le federazioni dei lavoratori delle costruzioni»