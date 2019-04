Una vera resa della politica che senza dati alla mano, è incline ai proclami populistici. I reati predatori sono in calo e l’aumento degli arresti dei malviventi (che non sono vandali) prodotti dalle forze dell’ordine, sono diventati inutili di fronte a cotanto allarmismo, non adeguato ai risultati. Le scarcerazioni facili e le continue pene alternative sono il nocciolo del problema che nessun esercito potrà colmare. L’esercito (che partecipa con l’operazione strade sicure) non è certamente la soluzione del problema, ammesso che esista il problema, che vengano a parlare con noi, con chi rappresenta i lavoratori della sicurezza per capire le esigenze dei catanesi, con chi è formato e preparato a tutelale la sicurezza, che si smetta di fare demagogia e seriamente si affrontino le problematiche dei poliziotti e delle strutture che sottraggono uomini e donne dal territorio, con costi che si aggirano a 2.500 milioni l’anno, che diano concretezza con seri provvedimenti che svincolino gli oltre 80 agenti che piantonano il Tribunale e le varie strutture frammentante in città, che creino le condizioni per rimettere in strada questi poliziotti per il controllo del territorio.Noi rispettiamo il lavoro di tutti soprattutto dei militari di strade sicure e pretendiamo che certi politici facciano altrettanto con chi ogni giorno lavora con sacrifici mettendo a rischio la propria vita. Siamo pronti ad un confronto sui reali problemi, anche pubblico".