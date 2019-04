per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il pronto soccorso del Vittorio Emanuele lo scorso 17 luglio è stato teatro, per l'ennesima volta in verità, di violenza.Un atto non necessario, in quanto dopo un'accurata visita i sanitari non avevano accertato alcun particolare trauma. L'imputato, in stato di ebbrezza ( come evidenziato nella nota stampa inviata dalla Questura il giorno dell'arresto ), ha iniziato a dare calci e pugni ad una barella e alle pareti del pronto soccorso. Una barella è stata scagliata a terra, così come due monitor che sono stati distrutti. Non è riuscito a colpire il primario del reparto solo perché è stato bloccato dagli agenti delle Volanti intervenuti appena è stato segnalato il caso. Ma Corsaro ha continuato a inveire contro il medico, arrivando anche a minacciarlo di morte. "A tia t'ammazzo", ha urlato.La Gup Maria Ivana Cardillo lo ha anche condannato al risarcimento del danno in favore del Policlinico e del medico, parti civili costituite nel procedimento, assistiti dall'avvocato Tommaso Tamburino. Il difensore di Corsaro, l'avvocato Carmelo Sardella, aveva chiesto una perizia medica nei confronti del suo assistito, il Gup ha rigettato l'istanza e dopo la camera di consiglio ha letto il dispositivo.