Ieri a seguito di reiterate denunce sporte dai titolari di un noto Bar Ristorante del centro di Catania, il personale del Commissariato Borgo-Ognina ha indagato in stato di libertà un soggetto, tale G.S., pasticcere del bar in questione, per furto di merce varia.

A seguito di mirata attività investigativa, è emerso che l’uomo, dipendente da diversi anni, da molto tempo era solito rubare prodotti di pasticceria per poi regalarli a terzi o venderli ad altre attività commerciali.

Effettivamente, i poliziotti hanno individuato un’attività commerciale ove detti prodotti venivano venduti e, a tal riguardo, i titolari hanno confermato di acquistare (in nero) prodotti di pasticceria dal soggetto in questione; per tali motivi verrà data comunicazione agli organi competenti, Ufficio delle Entrate e Guardia di Finanza.

In base alle denunce sporte dei titolari, il danno arrecato all’esercizio bar in argomento è rilevante anche per i costi elevati dei prodotti rubati che vanno dai sacchi di pistacchio che costano oltre 100 euro a confezione, a prodotti di marca, colombe, uova di pasqua, liquori ed altro ancora.

dopo l’ennesimo furto, la merce rubata è stata rinvenuta all’interno dell’autovettura del pasticcere parcata nei pressi di detto bar.