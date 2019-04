che mette sotto intercettazione la consorte e nel contempo organizza, con tutte le cautele previste dalla legge, l’interrogatorio del bimbo di appena cinque anni. Le prove che sono emerse sono così evidenti che il Gip ha disposto il giudizio immediato della 42enne, originaria di Caltanissetta, per i reati di calunnia e anche di sottrazione di minore. Nel frattempo il giudice per le indagini preliminari Santino Mirabella, accogliendo la richiesta della pm Valentina Botti, ha emesso un’ordinanza interdittiva in cui dispone la sospensione nei confronti della madre dell’esercizio della potestà genitoriale. Forse neanche Franz Kafka avrebbe potuto ideare la trama ricostruita fra le righe delle carte processuali. Ma alcune volte la realtà supera qualsiasi fantasia, anche se inquieta e tormentata come poteva essere quella dello scrittore boemo.Una querela che arriva una settimana dopo la prima visita dai carabinieri, quando la donna mostra ai militari un referto medico del Pronto Soccorso e racconta di una violenta lite con il marito, da cui si sta separando. Ma, dicendo di essere stanca, non formalizza la denuncia riservandosi di farla in seguito. E così fa. Poi ne arriva un’altra: il 22 novembre. La 42enne “introduceva una situazione teoricamente gravissima ma di cui - scrive il gip - curiosamente non aveva parlato nelle precedenti denunce, e cioè che l’uso addirittura avrebbe molestato il figlio, così come riferito dallo stesso bambino, il 6 novembre 2018, prima, appunto delle querele già presentate”. Dubbi su dubbi. Eppure, fa notare il pm “nelle prime querele la donna addirittura segnala il fatto che il marito le aveva rotto un’unghia (con tanto di foto) mentre un fatto ben più grave (un abuso sessuale sul figlio) lo tace”. A dicembre la donna lascia la provincia di Catania e va a casa dei genitori nel nisseno, portando con sé i due figli piccoli.“Il bambino dapprima sembra recitare un copione, ma poi, rassicurato che la mamma non poteva sentirlo o entrare, cambia registro”, scrivono i magistrati. “Io devo dire la verità, però la dico solo a voi - afferma il piccolo - ed è un nostro segreto, non lo dovete dire a mamma”. L’unica lamentela sul padre è che il “papà non ha i giochi, ma se li compra sono contento di andarci”. Parallelamente scattano le intercettazioni. I sospetti degli inquirenti aumentano. La mamma cerca di capire in tutti i modi cosa il figlio avesse riferito agli investigatori: “Ma loro ti hanno fatto questa domanda? Te lo ha detto la mamma di dirci queste cose?”. Il bimbo non risponde subito, ha paura delle reazioni della madre: “Non mi rimproverare… Però se tu ti arrabbi…”. La donna lo rassicura e chiede: “Le hai detto questa cosa?”. “Sì”, risponde il piccolo. E partono gli insulti. Parlando con il nonno del figlio, quindi suo padre, la donna si sfoga: “Lo ammazzerei a legnate…”. Passa il tempo e gli insulti aumentano. “Lo torturo fino a vita. Perché questa cosa è contro di sé e contro di me, meglio che non mi raccontava niente..”. Quelle parole per i magistrati hanno un significato ben preciso: “Le intercettazioni attestano come la donna sia furibonda con il figlio per non aver detto quello che lei gli aveva detto di dire, furibonda per il fatto che il bambino abbia ammesso davanti agli inquirenti che quelle cose gliele aveva dette la mamma. Appare in effetti che la indagata abbia artamente costruito una falsa incolpazione ai danni del marito, nella consapevolezza della sua innocenza”.a meno che il suo difensore non presenti nei termini di legge richiesta di rito alternativo. Il padre e i due figli minori, assistiti dagli avvocati Francesco Antille, Giuseppe Cinardi, Alessandro Coco e Luca Mirone, chiederanno di costituirsi parte civile.Le bugie creano nuovi pregiudizi, dopo che sono serviti decenni per scardinarli. E abbatterli. Alzare altri muri significa isolare le vere vittime.