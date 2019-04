Sarà dunque l'ex deputato nazionale il catanese inserito nel collegio Isole Sicilia-Sardegna. "Sono scarico ma già in fase di ricarica", è il commento a caldo dell'assessore comunale della giunta Pogliese. "Sono un uomo di partito. Matteo Salvini e Stefano Candiani mi hanno chiesto di impegnarmi per altro ed io eseguo gli ordini di scuderia".No. Come faccio sempre, anche in questo caso avevo messo grande impegno per questo progetto, coinvolgendo anche tanti amici. Sono riuscito a creare un importante patrimonio che adesso metterò a disposizione della squadra di candidati.È stata una scelta di Salvini, da leader ha scelto il meglio per il partito ed è giusto che sia lui ad assegnare i ruoli ad ogni militante, me incluso. Ed io, ripeto, sono un uomo di partito e quindi rispetto le scelte della Lega. Candiani e Salvini mi hanno chiesto di impegnarmi in altro e io obbedisco perché sono uno dei tanti elementi di questa bellissima squadra.Continuare l'impegno nell'organizzazione del partito in Sicilia.Attaguile ha maturato un'anzianità maggiore di me. E Salvini anche su queste cose è molto attento.Attaguile è una persona perbene. Il suo casellario giudiziario, che ha formalmente depositato, è immacolato. Sulle indagini in corso sono sicuro saprà dimostrare la sua totale estraneità.Il patrimonio creato servirà a sostenere la Lega e i nostri candidati, con particolare attenzione a quelli del territorio.