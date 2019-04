Ieri il personale delle Volanti ha arrestato il pregiudicato catanese Giacomo Lentini (classe ‘83), per spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 20.00 circa, il personale delle volanti, transitando per via Giudice all’incrocio con via Buonafede, scorgeva l’uomo, soggetto già conosciuto, che stazionava, in evidente stato di attesa. Pochi istanti dopo, giungeva un giovane che, dopo una breve conversazione, consegnava a Lentini una banconota; questi, dopo aver preso il denaro, chiamava a gran voce un complice che si sporgeva da un balcone sito al primo piano di detta via Giudice e lanciava un involucro all’uomo che lo raccoglieva e lo consegnava al giovane che si allontanava frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.dal balcone del quale era stato lanciato l’involucro. All’interno dell’abitazione, colma di rifiuti e di materiale di risulta, veniva rinvenuta una busta di plastica con all’interno 20 involucri in carta stagnola contenenti marijuana del peso di grammi 50 che venivano sequestrati. Il complice riusciva a dileguarsi nel breve lasso di tempo impiegato dagli operanti per raggiungere l’abitazione ove veniva rinvenuto lo stupefacente. Su disposizione dell’AG, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.