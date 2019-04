I giudici della terza sezione penale della Corte di Appello di Catania gli hanno inflitto una pena di cinque anni e 8 mesi, accogliendo parzialmente le richieste del difensore di fiducia Maria Caterina Caltabiano. Il sostituto pg Francesco Chillemi aveva chiesto, invece, la conferma della sentenza di primo grado a 7 anni. Il 44enne era finito in manette nell'ottobre del 2017 in seguito ad un blitz dei carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre. All'interno di un garage della centralissima via Alfieri a Giarre, in uso a Sapienza, i militari avevano trovato e sequestrato quasi 50 chili di sostanze stupefacenti, oltre 47 chili di marijuana e poco più di 100 grammi tra cocaina e marijuana. Un vero e proprio laboratorio dello spaccio. All'interno del garage, infatti, era stato sequestrato l'intero kit del pusher: sei bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Nel deposito furono scovati anche un furgone Fiat Fiorino ed uno scooter Honda, rubati rispettivamente a Sant'Alfio ed a Giarre.