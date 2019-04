, rende noto di aver depositato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania per il reato di estorsione. Cyber criminali, infatti, contattano le vittime via e-mail e minacciano gli utenti di divulgare un filmato registrato all’insaputa dell’utente, con due schermate, che ritrarrebbe la vittima del ricatto intento a guardare film pornografici.Grazie a questo malware i cyber criminali avrebbero registrato la cronologia in Rete e minacciano di diffondere a tutti i contatti lo storico dei siti per adulti visitato, se non si paga la somma da loro richiesta. L’e-mail avverte anche che il virus ha preso possesso della telecamera del computer e che ha spiato l’utente mentre si trovava sul sito per soli adulti. Per mantenere il segreto viene richiesto di pagare entro 48 ore la somma di 530 Euro in cripto-valuta, con Bitcoin., tramite Francesco Tanasi, Segretario Nazionale dell’Associazione, ricorda i consigli della Polizia Postale su come comportarsi: Mantenere la calma: Il criminale non dispone, in realtà, di alcun filmato che ci ritrae in atteggiamenti intimi né, con tutta probabilità, delle password dei profili social da cui ricavare la lista di nostri amici o parentiNon pagare assolutamente alcun riscatto: l’esperienza maturata con riguardo a precedenti fattispecie criminose (come sextortion e ransomware) dimostra che, persino quando il criminale dispone effettivamente di nostri dati informatici, pagare il riscatto determina quale unico effetto un accanimento nelle richieste estorsive, volte ad ottenere ulteriore denaroProteggere adeguatamente la nostra email (ed in generale i nostri account virtuali):cambiare - se non si è già provveduto a farlo - la password, impostando password complesse;non utilizzare mai la stessa password per più profili;abilitare, ove possibile, meccanismi di autenticazione “forte” ai nostri spazi virtuali, che associno all’inserimento della password, l’immissione di un codice di sicurezza ricevuto sul nostro telefono cellulareTenere presente che l’inoculazione (quella vera) di virus informatici capaci di assumere il controllo dei nostri dispositivi può avvenire soltanto se i criminali informatici abbiano avuto disponibilità materiale dei dispositivi stessi, oppure qualora siano riusciti a consumare, ai nostri danni, episodi di phishing informatico: è buona norma quindi non lasciare mai i nostri dispositivi incustoditi (e non protetti) e guardarsi dal cliccare su link o allegati di posta elettronica sospetti.Aggiornare sempre il sistema operativo dei nostri dispositivi, ed installare e tenere aggiornati adeguati sistemi antivirus