dei servizi rivolti alle imprese ed alla persona. Gli uffici di Fmts Group, già operativi in Viale Africa n.31 a Catania presso gli spazi di Etna Hitech S.c.p.a. e rappresentano il primo punto operativo del territorio siculo. Alla presentazione, alla quale sono intervenuti numerosi esponenti delle istituzioni locali, presidenti e referenti delle più importanti imprese ed associazioni di categoria e dirigenti scolastici, hanno presenziato i vertici del gruppo: il presidente ed amministratore delegato di Fmts Group Giuseppe Melara; il direttore generale del gruppo, Valentino Villecco; il vice-direttore generale Gianni Greco e il direttore di Fmts Formazione ed In Cibum, Mariagiovanna Sansone che hanno ufficialmente attribuito le nuove funzioni al responsabile della filiale catanese, Pietro Ambra.dei servizi e delle opportunità che il gruppo offre – spiega il presidente Melara – l’apertura della nostra undicesima filiale ci permette di completare la copertura del Mezzogiorno che ha sempre rappresentato una sfida ma anche la fonte delle enormi soddisfazioni che sono derivate da un lavoro lungo oltre 15 anni. Siamo un’azienda giovane, con un’alta percentuale di donne e siamo attenti alla corretta valorizzazione delle persone ed alla crescita sana delle imprese. Avviamo nella splendida Catania quello che speriamo sia un percorso di sviluppo che possa toccare tutte le aree di una regione bella e straordinariamente ricca di opportunità per tutti”.Ambra – credo fortemente in questo progetto perché, dopo essermi confrontato a lungo con le imprese e con il mercato, ho avuto modo di approfondire i gap che necessitano di essere colmati. Credo che l’avvio delle attività del gruppo possano portare grandi benefici sia alle imprese di Catania che a tutti coloro che necessiteranno dei nostri servizi, dai professionisti agli studenti. Abbiamo straordinarie opportunità di sviluppo che attendono solo di essere sfruttate al massimo. Sono grato per la fiducia che un gruppo così grande e prestigioso, unico nel sud Italia, ha riposto in me e nelle interconnessioni che ho già avviato in quella che è la mia terra e che so accoglierà questa novità con calore ed entusiasmo”.o componenti di un team aziendale. Le imprese del gruppo si occupano di formazione continua per enti pubblici e privati, corsi di alta specializzazione, accompagnamento al lavoro, servizi per il lavoro, mobilità internazionale, euro-progettazione, attività a sostegno dell’inclusione sociale e della formazione per le fasce deboli. Accompagniamo le persone lungo il percorso scolastico e lavorativo, valorizzando aspirazioni e potenzialità dell’individuo. 11 aziende afferenti al gruppo | 14218 aziende clienti | 255 risorse interne di cui il 65% donne e il 63% under 35