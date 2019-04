Trecastagni ed i tre Santi:

ed il pensiero corre, inevitabilmente, all’anno scorso. Un anno travagliato il 2018 , perché coincideva lo scioglimento del comune per mafia e l’inevitabile nomina dei Commissari. Gli stessi, al momento dell’insediamento, furono chiamati come primo atto a rilasciare il parere per i tradizionali fuochi d’artificio che accompagnano la Festa. Noi tutti ricordiamo la decisione (non autorizzarono) che unitamente al divieto della tradizionale sfilata dei carretti siciliani, crearono malcontento in paese e non solo.- fatte all’ultimo minuto - non sono state semplici., ma assieme ad un clima di “scoramento” che fermentava in paese, hanno creato un duplice effetto:un danno all’economia di Trecastagni perché privato della partecipazione di tanti turisti che ogni anno affollano Ristoranti, Bar, B&B, Panifici e oggettistica varia, i quali si sono ritrovati a fare i conti con un ammanco notevole in termini di incassi;svuotato l’armonia di una “Festa Secolare”.gli operatori e i tanti fedeli che si appresteranno a trascorrere dei giorni di festa nel nostro paese, chiedo con la presente alla Preg.ma Commissione di poter rendere note le decisioni prese al riguardo".