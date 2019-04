Quarantanove migranti che avevano lasciato tutto in cerca di speranza. Erano saliti a bordo di quel natante sognando libertà e pace. Invece quella barca è diventata la loro tomba. Tutti la ricorderemo come la "strage di Ferragosto", l'ennesima mattanza nel mar Mediterraneo. Dopo il salvataggio, il 17 agosto 2015 i quarantanove cadaveri arrivarono al porto di Catania all'interno di un container frigo trasportato dalla nave norvegese Siem Pilot. Una foto agghiacciante che ha fatto il giro del mondo.La Cassazione oggi ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per il libico, quest'ultimo indicato come il comandante, accusati di omicidio volontario e giudicati con il rito abbreviato."che per le condizioni in cui era avvenuto il trasporto non poteva ravvisarsi l'omicidio colposo", come invece hanno sostenuto i difensori degli scafisti, "ma quello doloso con accettazione del rischio". Va ricordato che nella stiva del barcone di appena 13 metri vi erano oltre centro migranti. La Corte d'Assise d'Appello di Catania, presieduta dalla giudice Elisabetta Messina, aveva confermato la sentenza di primo grado del Gup. Diventata oggi definitiva visto che la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi presentati dalla difesa.