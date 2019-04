e finalizzato a prevenire e contrastare lo spaccio e la cessione ai minori di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto uno studente dell’Istituto tecnico industriale “Cucuzza – Euclide” di Caltagirone che si stava recando in classe con 60 grammi di hashish e 30 di marijuana.In particolare, nel corso dei controlli antidroga effettuati all’esterno dell’istituto scolastico dai militari della Compagnia di Caltagirone con l’ausilio di una unità cinofila della Compagnia Pronto Impiego di Catania, il cane antidroga ha segnalato la presenza di stupefacente sul ragazzo, il quale, insieme ad altri, era sceso da uno scuolabus e si accingeva ad entrare a scuola.a richiesta dei Finanzieri ha estratto dallo zaino e consegnato spontaneamente un sacchetto con all’interno 60 grammi di hashish. La più approfondita perquisizione ha consentito di rinvenire all’interno dello zaino un altro involucro contenente ulteriori 30 grammi di marijuana nonché un bilancino elettronico di precisione di quelli utilizzati per pesare la droga per poi suddividerla in dosi. Le Fiamme Gialle calatine hanno effettuato quindi un’immediata perquisizione presso l’abitazione del giovane, a Grammichele, rinvenendo due dosi di marijuana e dei semi di cannabis.Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall’essersi consumato in prossimità di un edificio scolastico, e accompagnato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catania “Bicocca”.