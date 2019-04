Al via Meltin’Folk: “Il canto dell’anima, fra religiosità e tradizione”

Tre giorni all’insegna della musica tra tradizione e religiosità che vedranno l’alternarsi di protagonisti di rilevanza nazionale ed internazionale.

“Meltin’Folk” rientra, infatti, tra le iniziative inserite in “Italiafestival”, la più importante associazione di festival italiani, nella quale la Sicilia è rappresentata dalla rete di festival realizzata dalle associazioni AreaSud, Darshan e Il Tamburo di Aci.Il primo appuntamento è mercoledì 17 aprile, alle ore 20Chiesa San Nicolò l’Arenal’Ensemble SìBarÓDoulceMémoireL’Ensemble SibarÓ è nato nel 2007, su iniziativa del suo attuale direttore Angelo Litrico, e raccoglie musicisti residenti nella Sicilia orientale e propone, su strumenti originali o copie fedeli dell’epoca, un repertorio cha va dal tardo barocco allo stile galante e si sviluppa spesso intorno a partiture che vedono l’interazione di archi e fiati; tra i musicisti: Dario Militano, Iryna Viktarouskaja, Fiore Weidmann, Clelia Lavenia, Marco Alderuccio (Violini); Salvatore Randazzo (Viola); Sun ah Choi (Violoncello); Lamberto Nigro (Contrabbasso); Luca Ambrosio (Organo); Enrico Dibennardo (Cembalo); Enrico Luca, Anna Spoto (Traversieri).rinascimentale, ma con soventi escursioni in altri generi più vicini nel tempo. Tra i coristi Federica Di Marco, Arianna La rosa, Nancy Lauzza, Fernanda Plumari, Delia Ventura, Federica Verdemare (Soprani); Bruna D’Amico, Grazia Malatino, Teresa Mirabella (Contralti); Paola D’Antona, Salvo Fresta, Gionathan Grasso, Emanuele Sciuto (Tenori). L’appuntamento successivo sarà con il Coro Freedom, diretto da Nino Faro, giovedì 18 aprile alle ore 19.00 presso la Sala dell’Esedra del Teatro Greco-romano ed infine sarà proposto lo spettacolo musicale “I suoni del cosmo” con Giuseppe Severini e Marilena Lanzafame, mercoledì 24 aprile alle ore 18.00 presso le Terme della rotonda.panorama musicale tradizionale, con particolare attenzione alla concreta possibilità di fare rete, nel nostro territorio, con le realtà associative e culturali attive, vero patrimonio da tutelare e valorizzare”. “Il periodo pasquale e la nostra storia musicale e culturale, siciliana e italiana, - continua Cuzzocrea - hanno ispirato la scelta di spettacoli musicali eterogenei, ma accomunati dall’essere inseriti in una dimensione di universalità di messaggi. Caratteristica tipica delle espressioni tradizionali e popolari del momento, che uniscono la singolarità locale delle manifestazioni, alla partecipazione globale ad un evento fondamentale della storia dell’umanità”.condivisione, l’incontro, la collaborazione, la contaminazione di esperienze e culture. Ci sarà spazio per i bambini, per le famiglie, per incontrare gli artisti prima e dopo lo spettacolo, e per chiacchierare con spensieratezza. Al contempo Meltin’folk lancia un messaggio: la musica – conclude Gulisano - non si trova soltanto nelle sale da concerto tradizionali, da sempre rivive nei riti, nelle usanze, nelle celebrazioni, poiché da sempre abita il quotidiano, ed è sempre viva in mezzo a noi, popolando il nostro mondo e trasformandosi con esso”.STABAT MATER in Fa minore di G.B. Pergolesi per coro e orchestraEnsemble SìBarÓ, Angelo Litrico direttore&DoulceMémoire, Bruna D’Amico direttoreIngresso a pagamentoCORO FREEDOM, Nino Faro direttoreIngresso liberoALFA et OMEGA: i suoni del cosmoSpettacolo musicale con Giuseppe Severini e Marilena Lanzafame