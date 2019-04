Il fatto è avvenuto nei primi giorni di dicembre dello scorso anno, ma gli arresti sono arrivati nell’ultima settimana a seguito dello scrupoloso lavoro d’indagine svolto dagli uomini della squadra mobile del capoluogo siciliano. L’arrestato – un italiano anche lui di 17 anni – è stato individuato dagli agenti della Polizia di frontiera aerea di Catania in un volo proveniente da Marrakech, nel Marocco. Nei scorsi giorni, al momento dell’arresto degli altri quattro componenti del branco, il presunto violentatore si era reso irreperibile. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato subito collocato in comunità, così come disposto nell’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Palermo.