Gli accertamenti sono stati condotti dai militari del Nil e del Nas insieme agli agenti della polizia municipale ed al personale dell'Asp - servizio veterinario. Una trattoria, al civico 734, e' stato scoperto che impiegava 3 lavoratori in nero su 5 presenti, cosi' e' stata disposta la sospensione temporanea dell'attivita' fino alla regolarizzazione delle posizioni lavorative dei dipendenti. Inoltre, e' stata ndisposta la sospensione dell'attivita' di deposito di alimenti, perche' non autorizzata e svolta in precarie condizioni igienico sanitarie, mentre i vigili urbani hanno contestato ai titolari l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel totale sono state elevate sanzioni per circa 12 mila euro. Un ristorante, al civico 746, e' pure incappato nella sospensione dell'attivita' di deposito di alimenti, sempre perche' non autorizzata e svolta in precarie condizioni igienico sanitarie. Accertata anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel totale sono state elevate ai titolari sanzioni per circa 1.200 euro.