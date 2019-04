prelevò con la forza sotto casa il direttore dell’ufficio postale Catania 9 di via Garibaldi, per condurlo in auto nei pressi della filiale e, prima dell’apertura, farsi consegnare i soldi custoditi nella cassaforte. Il funzionario, per fortuna, riuscì a fare scattare l’allarme consentendo l’arresto dei malviventi. Giudicato colpevole dal Tribunale etneo, dovrà scontare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.