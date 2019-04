In particolare, le Fiamme Gialle del II Gruppo di Catania, nel corso degli ordinari controlli dei mezzi che sbarcano nel porto etneo, hanno fermato il conducente di una Harley Davidson appena scesa dalla nave di linea proveniente da Salerno. L'uomo, nel corso del controllo dei documenti, si è mostrato particolarmente preoccupato e pertanto i Finanzieri, tenuto conto che da interrogazioni alle banche dati risultavano a suo carico precedenti di polizia per possesso illegale di arma bianca, hanno eseguito una più approfondita ispezione del mezzo e dei bagagli trasportati.pronta all’uso con inserito il caricatore e 8 proiettili, nonché un coltello a serramanico con lama in acciaio. Il motociclista veniva quindi tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria etnea, posto agli arresti domiciliari. La misura di restrizione della libertà personale è stata successivamente convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari.