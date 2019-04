Conto alla rovescia per

Tribuna A già esaurita e, quello che più conta, iniziativa di solidarietà che anche in questo 2019 dispenserà quella magia della quale Catania non può più fare a meno. Il deus ex machina della manifestazione è l’instancabile Luca Napoli per un’organizzazione che, anche in questa occasione, ha messo assieme campioni del calcio e le stelle della televisione. Tutto in nome, come detto, della solidarietà.“Un gol per la solidarietà” è un piccolo miracolo che si compie ininterrottamente da ormai 13 anni. Madrina di questa edizione sarà la showgirl, Cristina Buccino: martedì 16 aprile conferenza stampa di presentazione a Palazzo degli Elefanti. Poi, il meraviglioso conto alla rovescia verso l’8 maggio.