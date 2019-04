l'uomo inoltre è stato anche indagato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Intorno alle 14:45, gli agenti delle Volanti hanno controllato l’uomo, che si trovava in via Zuccarelli, trovandolo in possesso della somma di 700 euro, suddivisa in 14 banconote da 50 euro contraffatte, di cui non era in grado di giustificare la provenienza. Gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione a casa dove sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di un armadio, 14 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi. L'uomo è in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.All’interno dell’edificio è stato rinvenuto, occultato in un lavabo da cucina, un barattolo in plastica con dentro 36 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 10,3 grami. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.