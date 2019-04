n consiglio chiederò al sindaco e all’assessore competente come mai non è stata emanata un’ordinanza di chiusura della scuola prima di far eseguire le verifiche e se sono state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro".

Abbiamo appreso dell’incidente verificatosi ieri alla Scuola Teresa di Calcutta mentre erano in corso delle verifiche della Protezione della Civile per valutare la risposta dell’edificio alle sollecitazioni sismiche - afferma.

Pertanto, abbiamo immediatamente invitato i genitori della classe dove si è verificato l’incidente in Municipio, alla presenza della Autorità scolastiche, per sincerarci innanzitutto circa le condizioni di salute dei bimbi coinvolti.

i

Questi eventi non possono e non devono assolutamente verificarsi in una scuola - aggiunge. Vedremo nelle prossime ore di comprendere meglio la dinamica degli eventi ed è fuor di dubbio che tutti i soggetti deputati dovranno fare in modo che simili fatti non si ripetano più".

di un sopralluogo della protezione civile nella scuola “Madre Teresa di Calcutta” di Tremestieri, un operaio sarebbe scivolato da una scala, rovinando su un tre studenti che sarebbero dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sulla faccenda le notizie sono poche e non chiare, tanto che, in questo momento, i genitori dei ragazzi sono al Comune di Tremestieri per parlare con l'amministrazione e illustrare quanto accaduto, dal momento che i controlli sono stati dispostiverifiche effettuate dalla Protezione Civile in ordine alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio, svoltesi in pieno orario scolastico e con i bambini all’interno del plesso - scrive la Pulvirenti in un comunicato stampa - si sarebbe verificato un incidente che avrebbe coinvolto un tecnico, sembrerebbe della protezione civile e tre alunni. Il tecnico sarebbe caduto da una scala durante i controlli atterrando su 3 bambini, tutti sembra che siano stati portati al pronto soccorso con contusioni”, aggiunge la Pulvirenti., considerate anche le varie interrogazioni presentate dal M5S, sulla sicurezza della scuola Madre Teresa di Calcutta” - continua la consigliera M5S ma non si può mettere a rischio l’incolumità degli alunni effettuando i controlli durante lo svolgimento delle lezioni. Idei fatti si trovava a Palermo per discussioni relative all'Ato idrico. E che assicura di voler approfondire la questione, verificando eventuali responsabilità. "