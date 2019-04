Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari volti a reprimere il dilagante fenomeno dei furti di autovetture e ciclomotori.

Nel mirino sono finiti i due già con precedenti penali per reati contro il patrimonio, responsabili del reato di tentato furto aggravato di un’autovettura fiat 500 parcata in zona Vulcania.

Nei giorni scorsi, è stato indagato in stato di libertà per il reato di furto di autovettura, tale S.S., anche questo con precedenti specifici contro il patrimonio, nello specifico ritenuto responsabile di avere asportato una smart spingendola lungo la via Duca degli Abbruzzi mediante altra autovettura guidata da un complice.

Infine, sempre nella giornata di ieri, in via Alcide De Gasperi, è stato rinvenuto e consegnato al legittimo proprietario un beverly 500 precedentemente rubato.

dell’autovettura del complice che permaneva a breve distanza. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha consentito di fermarli e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoporli alla misura cautelare degli arresti domiciliari.