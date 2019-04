Il proprietario dell’abitazione, contattato telefonicamente in quanto residente in provincia di Milano, riferiva che l’appartamento era da tempo disabitato.

Gli operatori di Polizia, mentre effettuavano i controlli di rito, sentendo un odore pungente provenire da un ripostiglio attiguo e pertinente a detta abitazione, effettuavano un controllo rinvenendo al suo interno una busta di plastica con all’interno tre confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente di marijuana per un peso complessivo di 1140 grammi, un fucile a pompa calibro 12 e un giubbotto antiproiettile.

Ieri il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volanti – a seguito di segnalazione giunta al 113 per abitazione con porta d’ingresso aperta, si portava in via SS. Trinità dove constatava che la porta dell’appartamento si presentava semi aperta con segni di effrazione. All’interno della stessa, si verificava che alcune stanze erano state messe a soqquadro.