Dopo l'autosospensione del presidente Giuseppe Marletta, per presunta inconferibilità, la gestione ordinaria della società era passata ai due consiglieri di amministrazione: Antonio Di Giovanni e Francesca Tambasco. Quest'ultima, ieri, ha però inviato una pec con a quale comunicava le dimissioni irrevocabili per motivi di salute. Un gesto che ha di fatto portato al decadimento dell'intero cda, come da statuto, per mancanza della maggioranza dei consiglieri. La palla ora passerà ai Revisori dei conti, in attesa che venga convocata l'assemblea d'urgenza per la nomina di un nuovo cda.