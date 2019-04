Aveva solo 56 anni. È stato stroncato in poco tempo da una malattia. I funerali si sono celebrati a Catania a metà marzo, ma la notizia è rimasta in sordina.“Il fratello - si legge in una relazione della Dia - è genero di Leonardo Greco”. Conoscenze e parentele che avrebbero permesso a Tusa di diventare una sorta di ponte di collegamento di Cosa nostra tra Palermo, Caltanissetta e Catania. Il pentito Santo La Causa, ex reggente della famiglia Santapaola-Ercolano ha definito Lucio Tusa “un uomo d’onore riservato”. I giudici in una sentenza scrivevano che “la sua affiliazione era nota solo a colui che lo aveva affiliato”. Il suo nome è finito in diverse operazioni, tra cui il maxi blitz Orsa Maggiore del 1993. L’indagine delle indagini sulla mafia catanese.Il nipote del padrino di Caltanissetta aveva creato il suo quartier generale in via Quintino Sella (la stessa via dove nel 1996 è stato ucciso il parente Gino Ilardo, ndr). Gli uomini della Dia avevano piazzato cimici e telecamere che avevano permesso di delineare il sistema illecito gestito da Tusa. Al centro la droga, ma anche capacità di infiltrarsi in alcuni appalti. Al suo servizio “faccendieri” e “prestanome” che lo avrebbero supportato nella sua regia criminale.“Intendo il mafioso in senso positivo ....è una persona che ha principi. ..poi è anti Stato ... ma è una persona che ha principi morali ...cose che non esistono ...poi c'è il discorso che è anti Stato”.