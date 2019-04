marzo ha fatto ricorso all'eutanasia in una clinica in Svizzera. La donna non era malata terminale, ma da tempo soffriva di depressione. Il Gip di Catania, come ricostruisce il quotidiano La Verità, ha annullato un sequestro dei beni della donna.Il caso era stato ricostruito anche dal quotidiano La Sicilia che aveva sottolineato come la donna non fosse una malata terminale, ma soffrisse di una forte depressione diagnosticata dall'Asp. La famiglia della donna aveva mostrato perplessità sulla sua decisione e, con l'ausilio di tre legali, ha presentato una denuncia ai carabinieri.Il provvedimento, però, è stato rigettato dal Gip che ha sottolineato come la donna abbia seguito regolarmente l'iter per la preparazione per la morte assistita ottenendo la cosiddetta 'luce verde'. Inoltre il giudice ha osservato che la 47enne, quando si è rivolta all'associazione in Svizzera, non fosse in uno stato di infermità o deficienza fisica tale da indurla ad avere compiuto la sua scelta senza averne la necessaria consapevolezza. (ANSA).