progetto promosso dall'associazione Libera Impresa e sposato dalle forze dell'ordine e dall'Associazione nazionale magistrati, per "promuovere nelle Scuole di ogni ordine e grado, un programma di attività volto o far maturare la consapevolezza sul fenomeno della repressione dei fenomeni estorsivi, dell’usura, della corruzione, del bullismo e della cultura mafiosa.di Libera Impresa, Rosario Cunsolo e la magistrata e componente di giunta dell'Anm, Alessandra Tasciotti. "Questo è un percorso che abbiamo avviato in provincia di Catania - spiega Cunsolo - e quello di oggi è il sesto incontro, l'ultimo per quest'anno scolastico. Abbiamo pensato a un concorso, con la premiazione al Tribunale di Catania, dove saranno dati alcuni riconoscimenti agli elaborati migliori, oltre la "Coppa della legalità" che sarà assegnata all'Istituto che si è maggiormente distinto".distribuite anche alcune borse di studio. "Gli studenti hanno la fortuna di avere una memoria consolidata, ma hanno necessità di acquisire elementi della nostra storia al fine di essere cittadini migliori - commenta Tasciotti. "Incontri come questi sono importantissimi - continua - perché, innanzitutto, si manifesta la vicinanza delle istituzioni, i ragazzi possono avere una visione più concreta di cosa faccia un magistrato, un poliziotto, un carabiniere e imparare un concetto umano di rispetto concreto verso la figura che si trovano davanti".