"Bene l'inserimento delle norme per il sisma nello Sblocca Cantieri"

Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago che plaude all'inserimento delle norme del decreto sisma all'interno dello Sblocca Cantieri, che "contiene importanti misure per la ricostruzione e il sostegno di alcune aree colpite da terremoto, incluse le nove citta' della provincia etnea colpite dal sisma di Santo Stefano". "Abbiamo pungolato e spronato l'esecutivo a fare in fretta - aggiunge Drago - e i risultati stanno arrivando. All'interno del decreto saranno previsti stanziamenti importanti. Per il fondo a favore dei territori colpiti dai terremoti delle province di Campobasso e di CATANIA, per le norme sulla sospensione dei termini nei comuni del cratere molisano ed etneo sono stati stanziati in tutto 60,5 milioni per il 2019, 80 milioni per il 2020, 90 milioni per il 2021 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023". "Inoltre - aggiunge - vi sono incentivi e sostegno per la ricostruzione privata, la sospensione di alcuni tributi e sostegno e sovvenzioni alle imprese del settore turistico e degli esercizi del commercio e dell'artigianato nonche' dell'attivita' agrituristica". (ANSA).