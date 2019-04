Strada provinciale 131, stanziati i fondi per la manutenzione

MINEO - Ammonta a oltre tre milioni e 800mila euro il finanziamento assegnato dal Governo Musumeci alla Città metropolitana di Catania per la manutenzione straordinaria e l'eliminazione delle frane lungo la strada provinciale 131 nel Comune di Mineo. L'assessorato regionale alle Infrastrutture ha emanato il decreto che rende disponibili le somme, utili a risolvere una criticità da tempo segnalata dal territorio. L'intervento si aggiunge alle risorse già destinate al Calatino nell'ambito del Piano straordinario per le strade provinciali voluto dal presidente Nello Musumeci , dal valore di oltre 100 milioni di euro, che prevede anche delle azioni per Caltagirone, Scordia e Ramacca e le arterie colpite dall'alluvione dell'autunno 2018.