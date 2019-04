Ma i lavoratori restano in allerta e già lunedì prossimo potrebbero dare vita a nuove forme di protesta.

autosospesosi per presunta inconferibilità dell'incarico (lo stesso aveva ricoperto ruoli all'interno di un'altra partecipata lo scorso anno) - e il pensionamento del Responsabile unico del contratto hanno aggravato le condizioni già delicate., e il mancato pagamenti di tre stipendi dall'altra, hanno infatti infiammato nuovamente i lavoratori che stamani hanno dato vita a una protesta all'autoparco. "Non abbiamo avuto alcuna comunicazione né dell'autosospensione del presidente, né del pensionamento dell'ingegnere Persico - afferma Nino Gulisano, della Sì Cel. Vorremmo capire cosa si farà per tutelare i 450 lavoratori, chi fermerà i provvedimenti per conto del Comune e chi lo farà per conto dell'azienda". La minaccia sono l'attivazione delle forme di protesta consentite dalla legge.Dalla Multiservizi, però, si tenta di smorzare i toni. Lo fa il consigliere di amministrazione Antonio Di Giovanni che sta lavorando per comporre la delicata situazione, dialogando con l'amministrazione da un lato e con le forze sindacali dall'altro. "Abbiamo cercato di calmare gli animi, anche se sappiamo che le proteste sono legittime, e stiamo negoziando con il Comune un'estensione del contratto, per aggiungere i servizi a quelli già previsti, e poter incassare di più - afferma Di Giovanni. Attendiamo la nomina del nuovo Rup" - prosegue.che almeno uno stipendio venga pagato prima di Pasqua. "Non solo - aggiunge - in questa fase, stiamo comunque seguendo in tutto e per tutto la società. A breve il consiglio di amministrazione sarà nuovamente al completo e sicuramente le cose andranno meglio. Intanto, comunque, il rapporto con l'amministrazione va avanti e si sta facendo tutto ciò che è possibile per la salvaguardia dei lavoratori. Mercoledì prossimo - conclude - incontreremo i sindacati con i quali il contatto è comunque quotidiano".