un Masterplan, dell’area che da Piazza Europa arriva sino alla zona del faro Biscari, il cosiddetto waterfront. Complessivamente le aziende dei progetti vincitori si sono aggiudicati la somma di 160 mila euro finanziariamente impegnata nel 2017, da suddividere secondo le modalità previste dal bando.di interazione della Città con il Porto e la Ferrovia>>della procedura ad evidenza pubblica -ha commentato il sindaco Salvo Pogliese- rende al meglio la finalità di un bando che abbiamo riaperto per consentire la massima partecipazione di progettisti, anche di rango internazionale, a uno dei piani di sviluppo fondamentali per la nostra Catania. Vale a dire definire con soluzioni progettuali innovative la revisione dello strumento urbanistico, ancora fermo al 1969, di cui il riordino della zona costiera è elemento essenziale per riqualificare per riunire la città e il mare e mettere a sistema un insieme di aree tra loro, oggi, molto diverse tra loro. Ringrazio - ha aggiunto Pogliese - tutti i tecnici e i rappresentanti degli ordini professionali che hanno collaborato per l’obiettivo e in particolare il Direttore dell’Urbanistica Biagio Bisignani per avere proceduto all’aggiudicazione in tempi brevissimi, cosi da armonizzare il lavoro di redazione del nascente Prg a queste straordinarie idee progettuali al massimo livello internazionale, che disegnano la nuova Catania aperta al mare e che ricuce il suo rapporto con il Mediterraneo”.i principali nodi e punti di contatto fra la rete ferroviaria esistente e il Porto con la città, aree che oggi rappresentano alcune delle criticità più importanti in ordine al sistema della viabilità, dei luoghi centrali e della residenza abitativa e dello sviluppo ordinato del rapporto città-mare.: RTP (costituendo) PARK Associati Srl, Milano (capogruppo); Consorzio stabile di ingegneria R1 s.c.a.r.l., San Giovanni la Punta (CT); COPRAT società cooperativa, Mantova (mandante);: RTP (costituendo) arch. P.F. Calì e associati (arch. Madorell, arch, Costa, ing. Amore, arch. Calì, ing. Pennisi, arch. Russo, dott. Impallomeni, arch. Grima, Acicastello (CT)Società di Architettura “Ternullo / Melo Architects da” Lisbona (Portogallo). “Grazie a questi straordinari contributi di idee e progetti al massimo livello internazionale– ha concluso il sindaco Pogliese- proseguiremo con i criteri innovativi di una disciplina pianificatoria complessiva, per giungere alla sintesi migliore e disegnare efficacemente il nuovo rapporto tra il mare e la città del futuro, nell’ambito del nuovo Prg che arriva dopo cinquanta anni di rinvii”.dalla Direzione Urbanistica nel gennaio scorso, riprendendo quando era stato varato due anni fa dalla precedente amministrazione, iter che poi si era fermato.