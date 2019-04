con un record di visitatori che hanno letteralmente invaso i corridoi del centro fieristico le Ciminiere di Catania. Azzeccato il "menù" della 4 giorni, che ha visto a confronto professionisti del settore HO.RE.CA. e super HO.RE.CA., oltre a migliaia di food lovers provenienti da tutte le parti d'Italia e dall'estero, ammaliati dai profumi della Sicilia e dalle sue eccellenze alimentari. In un magnetico viaggio dei sapori, si è passati dal formaggio fresco, alla pasta hand made appena cucinata, dal contract alle migliori materie prime e ai surgelati di altissima qualità.con Rosario Faraci, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Catania, ma non solo, anche masterclass sui migliori vini della tradizione italiana e cooking show sul palco dei sapori, condotti dal gastrosofo e presentatore RAI, Alex Ravelli Sorini. Al centro dei dibattiti anche il tema dello spreco alimentare e la sostenibilità in cucina a cura di CNA con la presenza di Gabriele Rotini, responsabile nazionale della Cna agroalimentare, il MIPAFT, Ministero della Salute, Electrolux, Efcem e Industrie Celtex.ma, soprattutto utile per le aziende e gli imprenditori coinvolti, con un indotto sul territorio di svariati milioni di euro."Siamo davvero orgogliosi di questa grande partecipazione - ha commentato la founder èxpo Barbara Mirabella - ma non solo, abbiamo avuto visitatori da tutto il sud Italia e da Malta. Il Cooking Fest è stato un importante crocevia di incontri BtoB per promuovere, in una dimensione globale, i migliori brand di settore". Protagonisti indiscussi della manifestazione, gli chef della Federazione Italia Cuochi, che hanno partecipato numerosissimi al 30esimo Congresso Nazionale, alla presenza del suo presidente Rocco Pozzulo e di quello mondiale Thomas Gugler.in degustazione ai banchi d’assaggio, promosso in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier, con la presenza di oltre 1000 etichette esposte all’interno di un’area dedicata con banchi d’assaggio, tra i quali sono stati degustati i migliori vini bianchi, rossi e frizzanti. Il layout e il format dell’evento sono stati curati nei minimi particolari grazie ad Electrolux Professional che ha fornito le cucine d’eccellenza e Cta Soluzioni per le attrezzature da catering.